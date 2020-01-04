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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Американские эксперты усомнились в правомерности операции США по устранению Сулеймани

Правительство США не считает себя связанным правовыми соглашениями в области соблюдения прав человека, отметил Бобби Чесней из Университета штата Техас

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Операция по устранению командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, проведенная на территории Ирака на основании решения президента США Дональда Трампа и без согласования с Конгрессом, является нарушением международного права. Такое мнение высказали в пятницу телекомпании NBC ряд американских экспертов.

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"Мы [США] совершили нападение на территории государства, которое явно не давало нам на это разрешение. Атака была противоправна, а убийство не было обоснованным", - убеждена профессор права и специалист в области урегулирования международных споров в католическом Университете Нотр-Дам в городе Саут-Бенд (штат Индиана) Мэри Эллен О'Коннелл.

"Правительство США, проводя зарубежные операции, не считает себя связанным правовыми соглашениями в области соблюдения прав человека", - констатировал Бобби Чесней из Университета штата Техас в городе Остин. Он сравнил ликвидацию иранского генерала с судьбой главнокомандующего Объединенным флотом Японии (1939-1943) Исороку Ямамото (1884-1943), который во время Второй мировой войны руководил разработкой плана нападения на Перл-Харбор. Американские ВВС, выяснив маршрут полета адмирала, послали на его перехват истребители, в воздушном бою с которыми Ямамото погиб.

Чесней обратил внимание на то, что США по крайней мере официально не находятся в состоянии войны с Ираном, хотя ситуацию можно трактовать как состояние вооруженного конфликта. В этом случае убийство командира сил противника в целом можно считать допустимым, если США при проведении операции применили ровно столько военной силы, сколько нужно для достижения поставленной цели. Эксперт, однако, акцентировал внимание на том, что власти Ирака в данном конкретном случае не давали Вашингтону разрешение уничтожить иранского генерала.

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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