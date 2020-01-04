Politico: Трамп мог распорядиться об операции против Сулеймани два месяца назад

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще два месяца назад мог отдать распоряжение военным ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани. Об этом сообщает в пятницу вечером газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона высокого ранга.

По данным издания, утром в день проведения операции против иранского военачальника Трамп играл в гольф-клубе. Около 15:00 по местному времени (23:00 мск) он вернулся в свое поместье Мар-а-Лаго. В течение недели поместье во Флориде посещали госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер, глава Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд.

Как отмечает газета, с тех пор как за последние два месяца участились ракетные обстрелы американских баз в Ираке, президент предоставил Пентагону широкую свободу действий, в том числе ликвидировать Сулеймани при первой возможности. "У нас было это разрешение до проведения удара", - сказал сотрудник военного ведомства. При этом он не стал уточнять, когда именно была получена соответствующая резолюция.

На вопрос о возможном ответе Ирана, источник отметил, что мяч сейчас на стороне Тегерана. "Мы ждем, каким будет их ответ", - сказал он.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.