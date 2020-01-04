{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Politico: Трамп мог распорядиться об операции против Сулеймани два месяца назад

Как отмечает газета, с тех пор как участились ракетные обстрелы американских баз в Ираке, президент США предоставил Пентагону широкую свободу действий, в том числе ликвидировать Касема Сулеймани при первой возможности

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще два месяца назад мог отдать распоряжение военным ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани. Об этом сообщает в пятницу вечером газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона высокого ранга.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

По данным издания, утром в день проведения операции против иранского военачальника Трамп играл в гольф-клубе. Около 15:00 по местному времени (23:00 мск) он вернулся в свое поместье Мар-а-Лаго. В течение недели поместье во Флориде посещали госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер, глава Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд.

Как отмечает газета, с тех пор как за последние два месяца участились ракетные обстрелы американских баз в Ираке, президент предоставил Пентагону широкую свободу действий, в том числе ликвидировать Сулеймани при первой возможности. "У нас было это разрешение до проведения удара", - сказал сотрудник военного ведомства. При этом он не стал уточнять, когда именно была получена соответствующая резолюция.

На вопрос о возможном ответе Ирана, источник отметил, что мяч сейчас на стороне Тегерана. "Мы ждем, каким будет их ответ", - сказал он.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Теги
СШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Эспер, МаркО'Брайен, РобертМилли, МаркГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
СМИ: вооруженные силы Ирака опровергли информацию об авиаударе в районе Эт-Таджи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС