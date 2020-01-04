МИД Великобритании призвал своих граждан воздержаться от посещения Ирана и Ирака

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. МИД Великобритании призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран и Ирак в связи с убийством в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении, распространенном ведомством в субботу.

"После гибели Касема Сулеймани и усиления напряженности в регионе было принято решение обновить наши рекомендации, касающиеся поездок в Ирак и Иран. Теперь мы рекомендуем британским гражданам воздержаться от любых поездок в Ирак, за исключением Курдского района, от посещения которого мы по-прежнему рекомендуем воздерживаться без крайней необходимости. Теперь мы также рекомендуем не посещать Иран без крайней необходимости, - говорится в сообщении. - Мы также призываем британских граждан сохранять бдительность и внимательно следить за сообщениями СМИ".

Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб подчеркнул, что британское правительство будет "следить за развитием ситуации" и обновлять рекомендации для обеспечения безопасности британских граждан.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. По версии администрации США, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.