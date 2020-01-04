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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Тысячи иракцев участвуют в церемонии прощания с генералом Сулеймани в Багдаде

Траурную процессию в Багдаде возглавил и.о. премьер-министра республики Адель Абдель Махди

БЕЙРУТ, 4 января. /ТАСС/. Тысячи иракских шиитов принимают участие в церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани. Как передал в субботу телеканал Al Mayadeen, траурную процессию в Багдаде возглавил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди и другие члены иракского руководства.

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"Земля, родившая Сулеймани, принесет еще тысячи подобных ему!", "Мы не успокоимся, пока не отомстим Америке!" - такие лозунги скандируют идущие в колоннах демонстранты. Они несут в руках портреты иранского генерала и погибшего вместе с ним заместителя командира иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Из Багдада процессия направится в священные для мусульман-шиитов города Кербела и Эн-Наджаф, которые расположены в 100 км и 177 км к юго-западу от иракской столицы соответственно.

"Столь массовое участие иракцев в прощании с генералом Сулеймани говорит об уважении, которое испытывали к нему не только братья по оружию, но и простой народ", - сказал телеканалу командир "Аль-Хашд аш-Шааби" Фалех аль-Файяд. По его словам, иракцы займут жесткую позицию после совершенного Соединенными Штатами преступления и будут добиваться вывода американских войск. "Их [американцев] военное присутствие, которое продолжается с 2003 года, не принесло ничего позитивного и только способствовало конфессиональному расколу Ирака", - указал аль-Файяд.

Представители других шиитских партий заявили, что ждут принятия иракским парламентом решения о выводе ВС США из Ирака. "Мы объединимся под знаменем джихада против Америки", - заявил лидер блока "Ахль аль-Хак" Лейс аль-Аззари.

Теги
ИракМахди, Адель АбдельГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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