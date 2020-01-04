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Обмен пленными в Донбассе

В ДНР сообщили, что обеспечили освобожденных из украинского плена всем необходимым

Каждому из лиц, вернувшихся в ходе обмена, будет также выделена единоразовая финансовая помощь

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Люди, освобожденные в ходе обмена удерживаемыми лицами между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной обеспечены все необходимым. Об этом в субботу сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.

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"По состоянию на сегодняшний день все лица, освобожденные в ходе обмена, прошедшего 29 декабря, обеспечены всем необходимым, а именно квалифицированной медицинской помощью, питанием, а также предметами личной гигиены. По окончанию медицинского обследования для всех лиц, которые не имеют своего жилья на территории ДНР, уже подготовлены места проживания со всеми необходимыми условиями, помимо этого, каждому из лиц, вернувшихся в ходе обмена, будет выделена единоразовая финансовая помощь", - цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка" - "Майорское". В результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124, из них 61 человек прибыл в ДНР.

Теги
УкраинаОбмен пленными в Донбассе
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