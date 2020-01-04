Трамп пригрозил Ирану "быстрым и сильным" ответом Вашингтона в случае атаки

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики, которое может быть совершено после убийства генерала Касема Сулеймани. Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в субботу на своей странице в Twitter .

"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!" - написал президент США.

По его версии, "Иран очень смело говорит" о нанесении Соединенным Штатам удара в ответ на американскую операцию, жертвой которой стал Сулеймани. "Он (генерал - прим. ТАСС) уже атаковал наше посольство и готовился к дополнительным ударам по другим объектам. От Ирана на протяжении уже многих лет сплошные проблемы", - считает президент.