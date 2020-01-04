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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

CNN: администрация Трампа ждет ответных мер Ирана в течение нескольких недель

У Вашингтона пока нет ясности относительно того, когда и где это произойдет

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа уведомила законодателей, что в течение нескольких недель возможны ответные шаги со стороны Тегерана в связи с убийством в результате удара ВВС США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом сообщил в субботу телеканал СNN.

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По словам его источников, в пятницу представители Пентагона, Госдепартамента и Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома провели брифинги для Конгресса. На них сотрудники администрации США выразили уверенность в том, что Иран предпримет некие ответные меры. Как отметили представители ведомств, пока нет ясности относительно того, когда и где это произойдет.

В США и на Ближнем Востоке

Как констатирует телеканал, американские власти не исключили, что речь может идти о каких-либо действиях иранской стороны на территории США. На брифингах было отмечено, что Иран может воспользоваться помощью ливанской шиитской партии "Хезболлах". США считают ее террористической организацией. По версии представителей американской администрации, у "Хезболлах" могут иметься агенты в США или европейских странах.

По данным американских властей, также возможны атаки против союзников США на Ближнем Востоке.

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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