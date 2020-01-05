WP: Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Белый дом официально уведомил в субботу Конгресс США о проведенной 3 января в Багдаде операции, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в законодательном органе.

По их данным, направленный Белым домом отчет засекречен, неизвестно, будет ли он опубликован. Согласно принятому в 1973 году закону, исполнительная власть обязана в течение 48 часов информировать законодателей об "обстоятельствах, требующих введения ВС США".

После получения уведомления спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскритиковала вашингтонскую администрацию. "Этот документ вызывает серьезные и неотложные вопросы относительно сроков, порядка и обоснования решения администрации США начать боевые действия против Ирана", - говорится в опубликованном ее пресс-службой заявлении.

Больше вопросов, чем ответов

По словам демократа, уведомление "вызывает больше вопросов, чем ответов". "Весьма необычное решение засекретить этот документ в полном объеме усиливает наши многочисленные опасения и говорит о том, что Конгресс и американский народ остаются в неведении о нашей национальной безопасности", - добавила спикер, вновь подвергнув президента США республиканца Дональда Трампа критике за проведение операции против Тегерана.

По ее словам, вашингтонская администрация "продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки и ее союзников". Сама операция, продолжила Пелоси, была проведена без консультаций с законодателями и получения разрешения от Конгресса на применение военной силы против Ирана.