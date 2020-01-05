{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Американские эксперты прогнозируют вывод сил США из Ирака в свете убийства Сулеймани

Сопредседатель "Группы исследования Сирии" Дана Струл также считает, что в свете убийства иранского генерала американская операция по ликвидации ИГ "в ее нынешнем виде" завершится

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани делает невозможным дальнейшее военное присутствие США в Ираке. Такое мнение высказали в субботу американские эксперты на страницах газеты The New York Times.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"Даже если американские войска не будут выведены [из Ирака] немедленно, мне трудно представить себе, каким образом они смогут продолжать эффективно противодействовать ИГ [террористической группировке "Исламское государство", запрещена в РФ]", - отметил аналитик неправительственной организации International Crisis Group ("Международная группа по кризисным ситуациям") Сэм Хеллер. Он напомнил о намерении Совета представителей (парламент) Ирака созвать внеочередную сессию, чтобы обсудить отход Соединенных Штатов от оговоренных условий присутствия их войск в арабской республике.

Нарушение договоренностей

Хеллер назвал устранение Сулеймани близ аэропорта Багдада "очевидным и грубым нарушением этих оговоренных условий". "Даже если иракский парламент не выдворит американские силы немедленно, после этого убийства я не представляю себе дальнейшего присутствия США в этой стране", - добавил эксперт.

Сопредседатель спонсируемой Конгрессом США Syria Study Group ("Группы исследования Сирии") Дана Струл выразила мнение, что отныне американским военнослужащим, дислоцированным в Ираке и Сирии, придется в большей степени думать о собственной безопасности, чем о противодействии ИГ. "Они будут слишком сосредоточены на обеспечении своей безопасности, а не на борьбе с ИГ", - заметила эта бывшая сотрудница Пентагона. Она в свете убийства иранского генерала предрекла завершение американской операции по ликвидации ИГ "в ее нынешнем виде".

Профессор аналитического Центра исследований вопросов безопасности при Джорджтаунском университете в Вашингтоне Даглас Лондон прогнозирует возникновение такого явления, как стычки между силами безопасности Ирака и подразделениями американских войск. "В Ираке на самом деле не было подобных атак, которые мы видим в Афганистане, однако их риск [в Ираке] определенно возрастает", - предупредил эксперт.

Теги
СШАГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
WP: Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани
По информации источников агентства, направленный Белым домом отчет засекречен, и неизвестно, будет ли он опубликован
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС