Американские эксперты прогнозируют вывод сил США из Ирака в свете убийства Сулеймани

"Даже если американские войска не будут выведены [из Ирака] немедленно, мне трудно представить себе, каким образом они смогут продолжать эффективно противодействовать ИГ [террористической группировке "Исламское государство", запрещена в РФ]", - отметил аналитик неправительственной организации International Crisis Group ("Международная группа по кризисным ситуациям") Сэм Хеллер. Он напомнил о намерении Совета представителей (парламент) Ирака созвать внеочередную сессию, чтобы обсудить отход Соединенных Штатов от оговоренных условий присутствия их войск в арабской республике.

Нарушение договоренностей

Хеллер назвал устранение Сулеймани близ аэропорта Багдада "очевидным и грубым нарушением этих оговоренных условий". "Даже если иракский парламент не выдворит американские силы немедленно, после этого убийства я не представляю себе дальнейшего присутствия США в этой стране", - добавил эксперт.

Сопредседатель спонсируемой Конгрессом США Syria Study Group ("Группы исследования Сирии") Дана Струл выразила мнение, что отныне американским военнослужащим, дислоцированным в Ираке и Сирии, придется в большей степени думать о собственной безопасности, чем о противодействии ИГ. "Они будут слишком сосредоточены на обеспечении своей безопасности, а не на борьбе с ИГ", - заметила эта бывшая сотрудница Пентагона. Она в свете убийства иранского генерала предрекла завершение американской операции по ликвидации ИГ "в ее нынешнем виде".

Профессор аналитического Центра исследований вопросов безопасности при Джорджтаунском университете в Вашингтоне Даглас Лондон прогнозирует возникновение такого явления, как стычки между силами безопасности Ирака и подразделениями американских войск. "В Ираке на самом деле не было подобных атак, которые мы видим в Афганистане, однако их риск [в Ираке] определенно возрастает", - предупредил эксперт.