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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

СМИ: тело генерала Сулеймани доставили в Иран

По данным агентства ISNA, церемония прощания с погибшим военным проходит в городе Ахваз
Описание
© EPA-EFE/SHAHZAIB AKBER

ТАСС, 5 января. Тело убитого в результате удара ВВС США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани доставили в воскресенье утром в Иран. Об этом сообщило агентство ISNA.

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По его данным, тело Сулеймани доставили в город Ахваз на юго-западе Ирана, где проходит церемония прощания с погибшим военачальником.

Агентство сообщает, что для прощания с генералом в Ахвазе собрались тысячи людей. Административные учреждения, школы и университеты в связи с проведением церемонии закрыты.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации генерала Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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