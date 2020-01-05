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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Эксперт: Трамп мог обвинить Сулеймани в атаке на дипломата Израиля в Индии в 2012 году

По мнению политолога Нандана Унникришнана, президент США, вероятно, напомнил об инциденте, когда террористы установили взрывное устройство на автомобиле израильского посольства Израиля в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, говоря о причастности убитого американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани к терактам в Нью-Дели, мог иметь в виду атаку на автомобиль посольства Израиля в 2012 году. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС индийский политолог, вице-президент базирующегося в Нью-Дели исследовательского фонда Observer Нандан Унникришнан.

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"Американский президент мог иметь в виду террористическую атаку на автомобиль израильских дипломатов в Нью-Дели в 2012 году. Вероятнее всего, он говорил именно об этом", - сказал Унникришнан.

Так эксперт по просьбе корреспондента ТАСС прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который обвинил Сулеймани в причастности в том числе к терактам в Индии. "Сулеймани сделал смерть невинных людей своей больной страстью, способствуя террористическим заговорам вплоть до Нью-Дели и Лондона", - заявил Трамп журналистам в пятницу в поместье Мар-о-Лаго. При этом американский президент не сообщил, какой именно теракт в Нью-Дели он имел в виду. Слова Трампа широко цитируют индийские СМИ.

По мнению Нандана Унникришнана, Трамп, вероятно, напомнил об инциденте, когда террористы установили взрывное устройство на автомобиле посольства Израиля в Индии. В результате взрыва были ранены четыре человека, в том числе супруга тогдашнего израильского военного атташе, ее водитель-индиец, а также двое прохожих.

"В 2012 году у Индии также была информация о возможной причастности иранских спецслужб и [Корпуса] стражей исламской революции к этому теракту. Тегеран тогда выступил с опровержением причастности Ирана", - отметил эксперт.

В минувшую пятницу Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касем Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Теги
СШАИндияИранИзраильТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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