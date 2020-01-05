Эксперт: Трамп мог обвинить Сулеймани в атаке на дипломата Израиля в Индии в 2012 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, говоря о причастности убитого американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани к терактам в Нью-Дели, мог иметь в виду атаку на автомобиль посольства Израиля в 2012 году. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС индийский политолог, вице-президент базирующегося в Нью-Дели исследовательского фонда Observer Нандан Унникришнан.

"Американский президент мог иметь в виду террористическую атаку на автомобиль израильских дипломатов в Нью-Дели в 2012 году. Вероятнее всего, он говорил именно об этом", - сказал Унникришнан.

Так эксперт по просьбе корреспондента ТАСС прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который обвинил Сулеймани в причастности в том числе к терактам в Индии. "Сулеймани сделал смерть невинных людей своей больной страстью, способствуя террористическим заговорам вплоть до Нью-Дели и Лондона", - заявил Трамп журналистам в пятницу в поместье Мар-о-Лаго. При этом американский президент не сообщил, какой именно теракт в Нью-Дели он имел в виду. Слова Трампа широко цитируют индийские СМИ.

По мнению Нандана Унникришнана, Трамп, вероятно, напомнил об инциденте, когда террористы установили взрывное устройство на автомобиле посольства Израиля в Индии. В результате взрыва были ранены четыре человека, в том числе супруга тогдашнего израильского военного атташе, ее водитель-индиец, а также двое прохожих.

"В 2012 году у Индии также была информация о возможной причастности иранских спецслужб и [Корпуса] стражей исламской революции к этому теракту. Тегеран тогда выступил с опровержением причастности Ирана", - отметил эксперт.

В минувшую пятницу Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касем Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.