Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о "герое" Бандере

ВАРШАВА, 5 января. /ТАСС/. Польское посольство в Киеве отреагировало на комментарий пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Екатерины Зеленко, которая выступила в защиту чествования в стране лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры, сославшись на возрождение национальной памяти.

"Сложно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата", - сказано в заявлении посольства, опубликованном Польским агентством печати. Как подчеркнули в польской дипмиссии, заявление пресс-секретаря не было опубликовано на официальном сайте МИД Украины.

"Если бы они [слова] были правдивыми, то означали бы, что украинская дипломатия относит к национальным героям идеологов украинского национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов", - подчеркивает посольство.

1 января сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Днем позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие.

"Помня наших невинных братьев и сестер, замученных с 1939 по 1945 год на оккупированных территориях Польши, которые сегодня стали частью Украины, мы считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением", - говорится в документе. Дипломаты с большим сожалением и обеспокоенностью отметили, что представители разных уровней власти на Украине отмечают исторические события, которые "следовало бы раз и навсегда осудить".