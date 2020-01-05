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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Глава МИД Британии назвал Сулеймани угрозой для региона и заявил, что понимает позицию США

При этом, по словам Доминика Рааба, Лондон обеспокоен обострением ситуации на Ближнем Востоке и возможностью возникновения конфликта из-за последствий убийства Сулеймани

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что убитый в результате удара США иранский генерал Касем Сулеймани представлял собой угрозу для региона. В интервью телеканалу Sky News в воскресенье Рааб добавил, что Лондон понимает позицию Вашингтона, который, по словам министра, имел право защищать безопасность своих граждан на Ближнем Востоке.

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"Сулеймани представлял собой региональную угрозу, и мы понимаем позицию, в которой оказались американцы, у которых есть право принимать меры самообороны", - отметил Рааб. Он также утверждал, что находившиеся под командованием Сулеймани силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) участвовали в дестабилизации обстановки в регионе и организации нападений на представительства западных стран.

При этом, по словам Рааба, Лондон обеспокоен обострением ситуации на Ближнем Востоке и возможностью возникновения конфликта из-за последствий убийства Сулеймани. Глава МИД повторил, что Великобритания призывает все стороны к деэскалации напряженности, усиление которой играет на руку лишь действующим в регионе террористическим группировкам.

"Мы разделяем обеспокоенность [по поводу возможности войны]. Мы уже обсуждали это с нашими европейскими и американскими друзьями. Сегодня утром у меня состоялся разговор с премьер-министром Ирака, а вчера я говорил с президентом страны. Я также намерен донести ту же мысль до главы МИД Ирана", - подчеркнул Рааб, добавив, что на следующей неделе он отправится в США, где у него состоятся переговоры с госсекретарем Майклом Помпео.

Министр также отметил, что британское правительство принимает многочисленные меры для обеспечения безопасности своих граждан на Ближнем Востоке, в том числе обеспечив сопровождение британских торговых судов в Ормузском проливе кораблями ВМС королевства.

Теги
СШАИранВеликобританияРааб, ДоминикГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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