Иран выразил протест США после заявления Трампа о намерении атаковать иранские объекты

ТАСС, 5 января. Тегеран выразил протест представляющему США послу Швейцарии в Иране в связи с заявлением американского президента Дональда Трампа о возможных ударах по объектам на иранской территории. Об этом в воскресенье сообщило агентство ISNA .

"Враждебные и угрожающие замечания, нарушающие международное право, со стороны Дональда Трампа абсолютно неприемлемы", - передает агентство слова заместителя министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббаса Арагчи.

Арагчи добавил, что Тегеран готов ответить на любые угрозы или действия, которые затронут национальную безопасность Ирана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Ирана, которое может быть совершено после убийства генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье заявил, что такие действия со стороны США будут расценены как военное преступление.