Иранский генерал сомневается, что Вашингтон решится на серьезный конфликт с Тегераном

ТАСС, 5 января. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС Ирана Сеййед Абдоль-Рахим Мусави сомневается в том, что США осмелятся развязать полномасштабный конфликт с Ираном. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

"В возможном конфликте в будущем, который, я думаю, они [американцы] не осмелятся начать, станет ясно, к чему будут относиться цифры пять и два", - заявил генерал-майор Мусави, комментируя угрозы американского руководства нанести удары по объектам на иранской территории.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Ирана, которое может быть совершено после убийства генерала Касема Сулеймани. Хозяин Белого дома отметил, что число 52 символизирует "52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад".