Силы США приняли участие в отражении атаки боевиков "Аш-Шабаб" на базу в Кении

ПРЕТОРИЯ, 5 января. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что совершенная в воскресенье атака боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в округе Ламу на северном побережье Кении была отбита совместными действиями кенийских и американских сил.

"Совместными действиями с нашими кенийскими партнерами аэродром очищен", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале АФРИКОМ. Как в нем подчеркивается, процесс восстановления безопасности объекта продолжается. В АФРИКОМ также сообщили о нанесенном во время атаки ущербе инфраструктуре и оборудованию, его оценка продолжается.

"Важно противостоять "Аш-Шабаб" там, где она проявляет себя, с тем, чтобы предотвратить распространение терроризма", - заявил генерал-майор ВС США Уильям Гейлер, возглавляющий отдел операций АФРИКОМ. Он также отметил, что "Аш-Шабаб" прибегает к распространению ложной информации в мировом информационном пространстве для продвижения собственных интересов.

Как сообщили в ВС Кении, утром 5 января боевики "Аш-Шабаб" предприняли попытку проникновения на территорию военного аэродрома Манда. Нападение было успешно отражено, ликвидированы четыре боевика. Военно-морскую базу Манда-Магогони на берегу Индийского океана, в состав которой входит указанный аэродром, наряду с кенийскими войсками используют также силы США.