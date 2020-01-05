Коалиция во главе с США приостановила подготовку в Ираке местных сил безопасности

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция приостановила подготовку в Ираке бойцов местных сил безопасности из-за обстрелов военных баз. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

"Неоднократные ракетные обстрелы последних двух месяцев, осуществляемые элементами [шиитской группировки] "Катаиб Хезболлах", привели к гибели представителей иракских служб безопасности и гражданина США. В результате мы теперь полностью привержены защите иракских баз, где размещены войска коалиции. Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнерами и оказывать помощь в их операциях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), поэтому мы приостановили эту деятельность", - отмечается в сообщении.

Как отметили в штабе, в дальнейшем данное решение может быть пересмотрено. "Как партнеры правительства Ирака и иракского народа, которые приняли нас в своей стране, чтобы победить ИГ, мы сохраняем решимость. Мы по-прежнему готовы вернуть все наше внимание и усилия обратно к [достижению] нашей общей цели - обеспечению устойчивой победы над ИГ", - говорится в заявлении.

Ранее штаб операции "Непоколебимая решимость" подтвердил, что иракские базы подверглись в субботу двум нападениям, военнослужащие коалиции в результате которых не пострадали. Как пояснил официальный представитель штаба полковник Майлс Кэггинс, за последние два месяца против иракских баз с коалиционными силами были совершены 13 атак.