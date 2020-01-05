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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

СМИ: Словакия выступит за завершение миссии НАТО в Ираке

По данным информационного агентства ТАSR, премьер страны Петер Пеллегрини направил послу республики при штаб-квартире НАТО в Брюсселе соответствующую инструкцию

ПРАГА, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил в воскресенье послу республики при штаб-квартире НАТО в Брюсселе указание поддержать предложение о завершении натовской миссии в Ираке. Об этом сообщило информационное агентство ТАSR.

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"В связи с решением иракского парламента прекратить в стране иностранное военное присутствие премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил послу республики при [штаб-квартире] НАТО в Брюсселе инструкцию, согласно которой Словакия должна поддержать [в НАТО] предложение о завершении [натовской] миссии в Ираке и возвращении военнослужащих [домой]", - отмечается в сообщении.

Парламент Ирака проголосовал ранее в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране. В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)".

Резолюция была принята депутатами при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака, в результате одного из которых 2 января были убиты командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Теги
ИракСловакияПеллегрини, ПетерГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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