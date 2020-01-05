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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Помпео: в Вашингтоне уверены, что жители Ирака хотят сохранения военного присутствия США

Госсекретарь США считает, что и.о. премьер-министра Ирака "находится под невероятными угрозами со стороны иранского руководства"

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Власти США уверены, что жители Ирака выступают за продолжение присутствия американских войск на территории этой страны. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, текст которого распространила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

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Главу американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать проведение в иракском парламенте экстренного заседания, в ходе которого законодатели проголосовали за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Американский народ должен знать, что президент [США Дональд] Трамп никогда не будет уклоняться от того, чтобы защищать Америку. <...> Мы будем предпринимать действия, необходимые для обеспечения безопасности американцев. Относительно сегодняшней деятельности, касающейся Ирака, мы были в их стране, мы поддерживали суверенитет Ирака, мы продолжали бороться с террористической угрозой в отношении иракского народа. Премьер-министр [Ирака] - отставной премьер-министр, он исполняющий обязанности премьера. Он находится под невероятными угрозами со стороны иранского руководства <...>. Мы уверены, что иракский народ хочет, чтобы Соединенные Штаты оставались там, чтобы продолжать кампанию против терроризма. И мы продолжим делать все, что нужно, чтобы обеспечить безопасность Америки", - сказал Помпео.

Госсекретаря попросили пояснить, покинут ли американские военные Ирак, если Багдад официально этого потребует. "Мы должны будем взглянуть на то, что мы делаем, когда иракское руководство и правительство примут решение, но американский народ должен знать, что мы примем правильное решение, мы предпримем действия, которые, честно говоря, предыдущая администрация отказывалась предпринимать", - заявил Помпео.

Обострение ситуации в Ираке

Ситуация в Ираке резко обострилась 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за произошедший ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский специалист.

Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией во главе с Вашингтоном. Обстановка накалилась до предела после того, как 2 января американские ВВС по распоряжению Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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