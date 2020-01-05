Объявивший себя главой парламента Венесуэлы призвал игнорировать претензии по кворуму

КАРАКАС, 5 января. /ТАСС/. Провозгласивший себя председателем Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы депутат Луис Эдуардо Парра считает несостоятельными претензии оппозиции касаемо отсутствия кворума на заседании по утверждению нового руководства парламента. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения страны.

"Конституционная процедура утверждения нового руководства Национальной ассамблеи имеет конкретные дату, время и место. И эти предлоги, чтобы сначала не присутствовать в парламенте, а затем заявить, что [политические оппоненты] узурпировали власть, не следует принимать во внимание, - заявил политик. - Оппозиция знала, что не набирает необходимое количество голосов".

Ранее в воскресенье противник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи. Депутаты от оппозиции отвергли присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Ранее Хуан Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента Николаса Мадуро Национальной ассамблеи.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.