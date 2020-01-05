{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Маас предложил провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС по ситуации в Ираке

Глава МИД Германии также предложил как можно скорее созвать встречу партнеров по антитеррористической коалиции

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предлагает провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой внешнеполитического ведомства Германии.

"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном Европе сейчас отводится важная роль. Мы располагаем испытанными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны во всем объеме использовать в этой ситуации", - отметил Маас. "В этой связи я предложил [верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия", - сообщил германский министр.

В заявлении также отмечается, что страны, входящие в возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию, должны как можно скорее провести встречу для согласования дальнейших шагов в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране. 

"После принятия резолюции иракского парламента мы незамедлительно вступим в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как оно намерено развивать будущие отношения. Мы с уважением отнесемся к любому решению", - отметил Маас. "Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация. Чтобы обсудить это с нашими международными партнерами, необходимо как можно скорее провести встречу коалиции", - подчеркивается в заявлении.

Теги
ИракМаас, ХайкоБоррель, Жозеп
Реклама на ТАСС
СМИ: "Зеленая зона" Багдада подверглась обстрелу
По данным телеканала Al Sumaria, в этом тщательно охраняемом районе иракской столицы разорвались порядка пяти реактивных снарядов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС