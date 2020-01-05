Маас предложил провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС по ситуации в Ираке

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предлагает провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой внешнеполитического ведомства Германии.

"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном Европе сейчас отводится важная роль. Мы располагаем испытанными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны во всем объеме использовать в этой ситуации", - отметил Маас. "В этой связи я предложил [верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия", - сообщил германский министр.

В заявлении также отмечается, что страны, входящие в возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию, должны как можно скорее провести встречу для согласования дальнейших шагов в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.

"После принятия резолюции иракского парламента мы незамедлительно вступим в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как оно намерено развивать будущие отношения. Мы с уважением отнесемся к любому решению", - отметил Маас. "Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация. Чтобы обсудить это с нашими международными партнерами, необходимо как можно скорее провести встречу коалиции", - подчеркивается в заявлении.