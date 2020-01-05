Военнослужащий США погиб при атаке боевиков "Аш-Шабаб" на базу в Кении

ПРЕТОРИЯ, 5 января. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что жертвами атаки боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на аэродром в округе Ламу на северном побережье Кении стали военнослужащий США и два человека, работавшие по контракту Министерства обороны США. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на официальном портале АФРИКОМ.

"Еще два американца, выполняющие работы по контракту Минобороны США, ранены, их состояние стабильно", - говорится в документе. В нем также отмечается, что при нападении боевиков на аэродром был причинен ущерб шести гражданским самолетам. Ранее агентство Associated Press (АP) со ссылкой на кенийскую полицию передало, что два самолета Cessna, один из которых принадлежал США, два американских вертолета и несколько транспортных средств США были уничтожены на взлетно-посадочной полосе аэродрома Манда. Он находится вблизи военно-морской базы Манда-Магогони на берегу Индийского океана, которую наряду с кенийскими войсками используют также силы США.

В АФРИКОМ отметили, что совершенная в воскресенье атака боевиков "Аш-Шабаб" на аэродром в округе Ламу была отбита совместными действиями кенийских и американских сил. В свою очередь, военное командование Кении объявило, что во время нападения были ликвидированы пять боевиков "Аш-Шабаб", захвачена также крупная партия оружия.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.