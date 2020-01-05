Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран отказаться от мер, противоречащих СВПД

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены "негативной ролью", которую, по их мнению, играет Тегеран на Ближнем Востоке, и призывают его отказаться от силовых акций и мер, которые противоречат ядерной сделке. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое в воскресенье вечером опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе, в особенности посредством Корпуса стражей исламской революции и подразделения "Аль-Кудс" под командованием генерала [Касема] Сулеймани (погиб в результате авиаудара США в Багдаде - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении.

"Мы призываем прежде всего Иран отказаться от дальнейших силовых акций или их поддержки. Мы призываем Иран отменить все меры, которые не соответствуют СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС)", - отметили Меркель, Макрон и Джонсон.

Лидеры трех стран считают, что сейчас важно предпринимать шаги по деэскалации ситуации в регионе. "Мы призываем все стороны, в особенности Иран, проявлять крайнюю сдержанности и ответственность. Нынешней спирали насилия в Ираке нужно положить конец", - говорится в заявлении. Канцлер, президент и премьер заверили, что продолжат усилия для снижения напряженности в регионе и стабилизации ситуации.