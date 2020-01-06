Помпео поздравил Гуайдо с переизбранием на пост спикера парламента Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье поздравил лидера оппозиции Хуана Гуайдо с переизбранием на пост председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы.

"От имени США я поздравляю Хуана Гуайдо с его переизбранием в качестве председателя Национальной ассамблеи и осуждаю провалившиеся усилия бывшего режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро свести на нет волеизъявление демократически избранной Национальной ассамблеи", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

В воскресенье депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В Twitter законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом". Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

В своем заявлении Помпео назвал "нелепым" голосование, по итогам которого Парра объявил себя спикером парламента. "Без присутствия большинства депутатов <...> не может быть законного голосования", - пояснил госсекретарь. "США и 57 других стран продолжают считать его (Гуайдо - прим. ТАСС) законным лидером Национальной ассамблеи, а значит и законным временным президентом Венесуэлы", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.