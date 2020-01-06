{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Дочь Сулеймани считает, что на смерть ее отца последует ответная реакция

ТАСС, 6 января. Дочь убитого командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Касема Сулеймани Зейнаб Сулеймани выступая на траурной церемонии заявила, что президенту США Дональду Трампу не стоит думать, что на смерть ее отца не последует ответной реакции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Она добавила, что после смерти Сулеймани для США и Израиля наступил "темный день".

Теги
СШАИранТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Япония призывает к диалогу для снятия напряженности на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после смерти иранского генерала Касема Сулеймани вследствие ракетного удара США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС