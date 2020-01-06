Глава МИД ФРГ назвал неэффективным давление на Иран при помощи санкций

ТАСС, 6 января. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что давление на Иран при помощи санкций не возымеет должного эффекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Общественное радио Deutschlandfunk .

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран проявит враждебность по отношению к американской стороне, то Вашингтон введет против иракской стороны "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".

"Я не думаю, что Иран можно убедить угрозами, но можно убедить аргументами", - передает агентство слова Мааса. Он добавил, что немецкие, британские и французские официальные лица обсудят ситуацию с Ираном в понедельник. "Мы обязательно еще раз поговорим с Ираном. Что было раньше анонсировано (сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке - прим. ТАСС), однако, не соответствует соглашению", - заключил Маас.

Как сообщило Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана, власти страны заявили о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке 2015 года. По его данным, Тегеран не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в Совместном всеобъемлющем плане действий, о количестве центрифуг для обогащения урана, которые он мог использовать.