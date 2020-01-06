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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

РФ и Китай блокировали заявление СБ ООН по атаке на посольство США в Багдаде

В Вашингтоне обвинили Москву и Пекин в "подрыве доверия к Совету Безопасности"

ООН, 6 января. /ТАСС/. Россия и Китай выступили против заявления Совета Безопасности ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении постоянного представительства США при ООН.

"Мы ценим заявления 27 стран - членов ООН, которые выступили против спланированной Ираном атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря, - заявили в американской миссии. - Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН, так как два постоянных члена - Россия и Китай - не позволили опубликовать заявление СБ".

В связи с этим в Вашингтоне обвинили Москву и Пекин в "подрыве доверия к Совету Безопасности".

"Как мы продемонстрировали, мы не будем терпеть атаки на американский персонал или собственность и решительно ответим для защиты наших интересов, граждан и союзников", - говорится в документе.

Действия прежде заявлений

США предложили Совбезу принять совместное заявление уже после нанесения авиаудара по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Ранее Соединенные Штаты возложили на него ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" назвала "верхом цинизма" то, что США сначала нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, а только затем запросили в Совете Безопасности ООН оценку нападению на американское посольство в Ираке.

На своей странице в Facebook она также обратила внимание, что "на протяжении последних пять-шесть лет США неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран".

Теги
СШАИракРоссияКитайЗахарова, Мария ВладимировнаОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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