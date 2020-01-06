Эксперты предрекают Вашингтону проблемы из-за ситуации вокруг ядерной сделки с Тегераном

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Решение Ирана о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года представляет для США столь же серьезную проблему, как и возможность ответных действий Тегерана на гибель при американском ракетном ударе командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Такое мнение высказали в понедельник на страницах газеты The New York Times бывший советник президента Барака Обамы по проблемам Ближнего Востока Филипп Гордон и эксперт Колумбийского университета Ариана Табатабаи, комментируя намерение Ирана отказаться от соблюдения ограничений, установленных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

"И хотя Иран не объявил о том, какие конкретно действия в ядерной сфере он намерен возобновить, его решение отказаться от ограничений на обогащение урана, его получение, а также исследования может вскоре создать для администрации Трампа столь же серьезную проблему, как и угроза ответных мер на убийство генерала Сулеймани, - отметили эксперты. - Если Иран возобновит все или даже часть той деятельности, от которой он ранее отказался, или же - что создаст еще большие проблемы - если он прекратит сотрудничество с инспекторами, то администрация Трампа может оказаться перед выбором: либо допустить получение Ираном ядерного оружия, либо нанести удар по Ирану".

Иран, считают они, уже увеличил свои запасы низкообогащенного урана свыше разрешенного ядерной сделкой уровня в 300 кг, провел исследования, которые позволят ему создавать более совершенные центрифуги для обогащения урана, превысил ранее установленные ограничения на уровень обогащения урана и запустил центрифуги на защищенном объекте неподалеку от города Кум, но при этом воздержался от того, чтобы полностью отказаться от соглашения.

"Все эти меры могли быть отменены, поскольку иранцы надеялись на то, что либо вынудят президента Трампа согласиться на новое соглашение, которое будет предусматривать отмену американских санкций в отношении Ирана - а он, похоже, всерьез рассматривал такую возможность, когда он был близок к проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани в сентябре - или же вынудят европейцев предоставить им финансовую компенсацию, - указали эксперты. - Теперь же такое соглашение кажется невозможным".

В случае, если США нанесут удары, подчеркнули они, "это приведет к ответным действиям и, вероятно, иранцы примут решение создать атомную бомбу". "Вместо того, чтобы продолжать свой нынешний политический курс, администрации Трампа следует срочно предпринять меры по деэскалации напряженности в отношениях с Ираном", - подчеркнули они в заключение.

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.