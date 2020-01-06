{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Обновлено 

ЕС призывает Иран продолжить выполнение ядерного соглашения

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, несмотря ни на что. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

"С европейской точки зрения, важно, чтобы Иран вернулся к соблюдению ядерной сделки. Мы должны убедить Иран, что это в его интересах", - заявила она.

В заявлении также говорится, что Европейская комиссия проведет 8 января специальное заседание по ситуации в Ираке для координации действий по деэскалации в этой стране. 

"В среду я созову специальное заседание коллегии [Еврокомиссии], на котором верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель и другие еврокомиссары проинформируют о работе с иностранными игроками в Ираке и за его пределами. Эта встреча послужит платформой для координации действий Еврокомиссии в регионе", - говорится в заявлении.

Теги
ИранИракФон дер Ляйен, УрсулаОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
ЕС подтвердил проведение встречи глав МИД по Ирану 10 января в Брюсселе
Как заявил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, "ЕС сыграет свою роль для снижения напряженности в регионе"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС