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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В ВС США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака опубликовали по ошибке

Глава Комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщил, что письмо не было подписано

ТАСС, 7 января. Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в понедельник журналистам, что письмо о выводе американских военнослужащих из Ирака было черновиком, его опубликовали по ошибке.

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Ранее некоторые СМИ, включая агентство Reuters, сообщили о письме, переданном штабом проводимой группой стран во главе с Соединенными Штатами операции "Непоколебимая решимость" иракским военным, в котором говорилось о намерении США вывести свои войска из Ирака.

"Это письмо - черновик. Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать", - приводит слова Милли телекомпания CNN. Как отметил глава КНШ, данное письмо было "плохо сформулировано". "Этого не происходит", - заявил Милли, имея в виду вывод войск США.

Глава Пентагона Марк Эспер после того, как текст письма был опубликован в СМИ, опроверг содержавшуюся в нем информацию, заявив, что США не принимали решения покинуть Ирак.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал дать на это Вашингтону жесткий ответ.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИракТрамп, ДональдЭспер, МаркОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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