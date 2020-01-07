В Кермане началась церемония прощания с Касемом Сулеймани

ТЕГЕРАН, 7 января. /ТАСС/. Церемония прощания с Касемом Сулеймани началась во вторник в расположенном на юго-востоке Ирана городе Керман, в столице одноименной провинции, где он будет похоронен. Трансляцию мероприятия ведет государственное телевидение Ирана.

Десятки тысяч человек вышли на улицы города, чтобы проститься с военным, который занимал пост командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и погиб 3 января в результате удара ВВС США в Багдаде. Участники церемонии несут траурные знамена и флаги, а также портреты Сулеймани, и скандируют лозунги, осуждающие действия "империалистических сил".

Провинция Керман является родной для бывшего командующего "Аль-Кудс". Согласно его последней воле, он должен быть похоронен в обычной солдатской могиле.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.