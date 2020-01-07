В МИД Ирана заявили, что ответят пропорционально на убийство США генерала Сулеймани

ТАСС, 7 января. Тегеран готовит пропорциональный ответ на американскую операцию с целью убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом во вторник заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN.

"Это международный терроризм, это акт агрессии против Ирана, это равносильно вооруженному нападению на Иран. И мы обязательно ответим, но наш ответ будет пропорционален. Мы привержены закону в отличие от президента [США Дональда] Трампа", - сказал Зариф, отметив, что американский лидер демонстрирует мировому сообществу свое неуважение к международному праву.

"На нашей стороне люди, это намного важнее. Красивое вооружение, на которое, по словам Трампа, было потрачено два триллиона долларов, не правит миром. Им правят люди, - продолжил Зариф. - Дни пребывания США в нашем регионе сочтены. <...> Они должны осознать, что жители этого региона разъярены, они хотят, чтобы США ушли. США находятся в этом регионе уже много лет, и они не принесли ни себе, ни этому региону никакой безопасности".

По словам главы МИД Ирана, действия Трампа ухудшают положение США. "Трамп уничтожает конституцию США, американский политический процесс. Сделал ли он США более безопасными? Чувствуют ли американцы себя в большей безопасности?" - добавил Зариф.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".