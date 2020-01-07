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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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В США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с дипломатической миссией

Госсекретарь США Майкл Помпео также назвал министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа "пропагандистом первого порядка"

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не верят заявлениям Тегерана о том, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани в момент своей гибели в результате удара ВС США находился в Ираке с дипломатической миссией. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Его [министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа] заявление о том, что Сулеймани был в Багдаде с дипломатической миссией. Кто-то здесь этому верит? Было ли что-то в истории, что указывало бы на какую-то возможность того, что этот славный джентльмен, этот дипломат высшего ранга ездил в Багдад для ради мирной миссии? <...> Мы знаем, что это неправда", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

"Зариф - пропагандист первого порядка <...> Это в корне неверно, он был там не с дипломатической миссией", - продолжил он. "Я знаю, что были сообщения о том, что он был там, представляя саудовский мирный договор. Я долго говорил со своими саудовскими коллегами <...> могу вас заверить, что они разделят мое мнение о том, что он не представлял какое-либо соглашение, призванное уменьшить риск", - добавил госсекретарь.

Помимо этого, Помпео в очередной раз выступил с многочисленными обвинениями в адрес иранских властей, в частности, по утверждению госсекретаря, Тегеран препятствует мирному процессу в Афганистане. "Есть аспект этого конфликта, который заслуживает большего внимания. Это вовлеченность в него Ирана. Иран отказался присоединиться к региональному и международному консенсусу [в вопросе установления] мира и фактически активно работает над тем, чтобы подорвать мирный процесс своими продолжающимися усилиями по оказанию поддержки группировкам боевиков там", - заявил госсекретарь, добавив, что "[иранский] режим поддерживает отношения с "Талибаном" (запрещен в РФ - прим. ТАСС) и связанными с ним группировками".

Помпео также заявил, что любые шаги Соединенных Штатов в отношении Ирана будут соответствовать международному праву. "Что касается культурных объектов <...> все цели, которые мы рассматриваем, а также все предпринимаемые нами действия всегда будут в рамках международного права вооруженных конфликтов", - утверждал он, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, угрожавшего нанести удары по 52 иранским объектам, ряд из которых являются весьма важными для Ирана и иранской культуры, если власти страны ответят на убийство Сулеймани.

Ранее Зариф в интервью телекомпании CNN заявлял, что Сулеймани находился в Багдаде с дипломатической миссией для встречи с премьер-министром Ирака с целью смягчить напряженность в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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