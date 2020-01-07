Трамп: США будут уважать международное право в ходе возможного конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США будут придерживаться норм международного права в ходе потенциального конфликта с Ираном. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

Таким образом, он по существу отказался от собственных ранее оглашенных угроз наносить удары в том числе по объектам культурного наследия Ирана в случае перерастания нынешней резкой напряженности между Вашингтоном и Тегераном в вооруженную конфронтацию.

Выступая перед журналистами на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Белом доме, американский лидер констатировал, что международное право запрещает нанесение ударов по объектам культурного наследия. "В соответствии с различными законами мы должны быть очень осторожными с их культурным наследием. Однако знаете что - мне нравится соблюдать закон", - заявил в связи с этим глава администрации США.

"Они [иранцы] взрывают наших граждан, а мы должны быть очень нежными с их культурными институтами. Но я нормально к этому отношусь", - добавил Трамп.

Одновременно он вновь предупредил Иран о готовности к решительным действиям. "Скажу следующее: если Иран сделает что-то, что ему не следует делать, то он пострадает от последствий. И чрезвычайно серьезно", - подчеркнул американский лидер.