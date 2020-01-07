Адвокаты Карлоса Гона обвинили Nissan в искажении правды и предвзятости

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Группа адвокатов бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона уверена, что внутреннее расследование, проведенное компанией Nissan, было предвзятым, а руководство японского автоконцерна искажает правду. Об этом говорится в заявлении адвокатов Гона, опубликованном в среду.

"Факты говорят о том, что [внутреннее] расследование никогда не ставило перед собой задачи добраться до истины. Оно было инициировано и проведено с одной конкретной и определенной целью - сместить Карлоса Гона и не допустить дальнейшей интеграции Nissan и Renault, которая угрожала независимости Nissan", - говорится в заявлении. По мнению адвокатов Гона, утверждения Nissan о том, что проведенное им внутреннее расследование было основательным и тщательным, является "отвратительным искажением правды".

Nissan начал внутреннее расследование деятельности Карлоса Гона на посту главы компании за несколько месяцев до его ареста. Во время проверки удалось обнаружить записи, свидетельствующие, в частности, об умышленном занижении информации о размере денежных выплат Гона, а также о нецелевом расходовании им средств компании. После ареста Гона японский автоконцерн продолжил проведение внутреннего расследования по этому вопросу, в ходе которого пришел к выводу, что махинации Гона нанесли компании ущерб в размере 35 млрд иен ($327 млн).

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент не известно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть Японию. Ранее агентство Kyodo сообщало, что Гона якобы вывезли через провинциальный японский аэропорт, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.