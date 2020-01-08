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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Авиарегулятор США запретил гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление США запретило гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов. Это следует из сообщения, опубликованного во вторник в Twitter регулятора.

"Выпущены NOTAM об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию [воздушных судов] в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива", - сказано в сообщении.

Теги
СШАИранИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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