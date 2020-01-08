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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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Трамп сделает заявление по ударам Ирана утром 8 января

Президент США добавил, что сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление по ударам Ирана по американским объектам в среду утром по местному времени.

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Соответствующую запись он разместил во вторник вечером в Twitter.

"Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб, - отметил Трамп. - Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром".

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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