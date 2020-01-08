Адвокат Карлоса Гона не отдал прокуратуре компьютеры в ходе обысков

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Глава группы адвокатов бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона отказался отдавать токийской прокуратуре компьютеры, которые пытались конфисковать в ходе обыска в его офисе. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Следователи токийской прокуратуры прибыли в офис к главе группы адвокатов Дзюнъитиро Хиронаке в рамках дела о побеге Карлоса Гона из Японии с целью конфискации компьютеров.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент не известно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть Японию. Ранее агентство Киодо сообщало, что Гона якобы вывезли через провинциальный японский аэропорт, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.