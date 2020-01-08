CNN: иранские ракеты попали по той части авиабазы в Ираке, где не было военных США

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Ракеты, выпущенные иранской стороной, попали по той части авиабазы Айн аль-Асад в Ираке, где не было американских военнослужащих. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

Телекомпания отмечает, что об этом свидетельствуют первые данные, полученные в ходе оценки ущерба, нанесенного этому объекту в результате ракетного удара. При этом источники CNN указывают, что в полной мере провести соответствующий осмотр авиабазы получится лишь с рассветом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что на двух военных базах, подвергшихся ракетному удару со стороны Ирана, "проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб". Он также пообещал выступить с заявлением в среду утром.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.