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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

В Иране пообещали пропорциональный ответ на возможные атаки США

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что президент США Дональд Трамп "превратил свою администрацию в террористическое правительство"
Министр обороны Ирана Амир Хатами EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Министр обороны Ирана Амир Хатами
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Ответ Тегерана на возможные атаки со стороны Вашингтона будет пропорциональным. Об этом, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение, заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

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"Мы использовали ракеты малого радиуса действия <...> Я надеюсь, что это станет запоминающимся уроком для США", - сказал он, комментируя нанесенный Ираном ракетный удар по американским базам в Ираке. "Иранский ответ будет пропорционален тому, что предпримет Америка", - подчеркнул Хатами, отметив при этом, что президент Дональд Трамп "превратил администрацию США в террористическое правительство".

В среду несколько военных объектов США в Ираке были атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Ответственность за операцию взял на себя Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля. По данным иранского агентства Tasnim, в результате ударов были разрушены 104 инфраструктурных объекта.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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