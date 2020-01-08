В Иране пообещали пропорциональный ответ на возможные атаки США

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Ответ Тегерана на возможные атаки со стороны Вашингтона будет пропорциональным. Об этом, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение, заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Мы использовали ракеты малого радиуса действия <...> Я надеюсь, что это станет запоминающимся уроком для США", - сказал он, комментируя нанесенный Ираном ракетный удар по американским базам в Ираке. "Иранский ответ будет пропорционален тому, что предпримет Америка", - подчеркнул Хатами, отметив при этом, что президент Дональд Трамп "превратил администрацию США в террористическое правительство".

В среду несколько военных объектов США в Ираке были атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Ответственность за операцию взял на себя Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля. По данным иранского агентства Tasnim, в результате ударов были разрушены 104 инфраструктурных объекта.