Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега из Японии

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, таинственным путем покинувший Токио, где находился под домашним арестом, выступил в среду с критикой в адрес японских властей за жестокое обращение и нарушение прав человека. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте.

"Меня допрашивали по восемь часов в день без присутствия адвокатов", - сказал он. Кроме того, по его словам, прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи, если он не подпишет признание.

Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего бегства из Японии. "Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию, хотя понимаю, что многие из вас пришли сюда именно за этим", - отметил Карлос Гон.

При этом он опроверг версию о его аресте в самолете при попытке покинуть территорию Японии. Это произошло, когда он явился в аэропорт для повторной проверки паспорта. "Писали, что меня арестовали в самолете. Чушь. Я вышел из самолета, сел в машину и отправился на паспортный контроль, мне сказали, что есть проблема с моим паспортом. Когда я прибыл в аэропорт, там меня ждал сотрудник японской прокуратуры", - рассказал Гон. По словам экс-главы альянса, представитель прокуратуры сообщил Гону, что тот больше не имеет права пользоваться телефоном. Тогда же выяснилось, что он находится под арестом.

"Между этим моментом и тем, когда я оказался в маленькой тюремной камере, прошло всего пять часов", - уточнил Гон.

Он заявил, что официальные японские лица также участвовали в сговоре, приведшем к его аресту в Японии. "Члены японского правительства также участвовали в сговоре. Я знаю имена, но не буду их называть. Я нахожусь в Ливане и с уважением отношусь к ливанскому гостеприимству, поэтому я не буду называть этих имен", - отметил он. В то же время Гон подчеркнул, что бывший глава Nissan Хирото Саикава был среди организаторов сговора против него.

По словам Гона, он намеревался уйти в отставку с поста руководителя автопроизводителя еще в 2018 году, но альянс попросил его остаться. "Я был готов уйти еще в июне 2018 года, но меня попросили остаться. И, к сожалению, я согласился [это сделать]", - отметил Карлос Гон.

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Промышленнику были предъявлены обвинения в нарушении японского финансового законодательства. Весной прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания. В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря, находясь в Бейруте, он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости.