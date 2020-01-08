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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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Гон не считает Абэ причастным к заговору против себя

Предприниматель сообщил, что знает имена японских официальных представителей, которые были напрямую вовлечены в организацию заговора

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон не считает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ был в числе японских чиновников, которых предприниматель обвиняет в заговоре против себя. Об этом Гон заявил в среду на пресс-конференции в Бейруте, отвечая на вопросы журналистов.

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"Если говорить о высшем эшелоне власти, я не думаю, что господин [Синдзо] Абэ был вовлечен", - подчеркнул он. Ранее Гон заявил, что знает имена японских официальных представителей, которые, по его словам, были напрямую вовлечены в организацию заговора против него. Однако предприниматель отказался называть их, чтобы не создавать напряжения между Ливаном, где он сейчас находится, и Японией.

Адвокаты Карлоса Гона предупредили его, что до вынесения приговора он может пробыть под следствием около пяти лет, рассказал экс-глава автомобилестроительного альянса. "Мои адвокаты сказали мне, что я могу пробыть в Японии около пяти лет, дожидаясь решения суда", - отметил Гон и подчеркнул, что считает самым бесчеловечным со стороны прокуратуры и суда запрет на встречи с супругой.

Ранее бывший руководитель французско-японского автомобильного альянса отказался раскрывать подробности своего побега из Японии.

Франко-бразильский магнат, имеющий ливанское гражданство, с удовлетворением отметил, что простые японцы подбадривали его на улицах Токио в те дни, когда его выпустили под залог. "Я люблю Японию, люблю японцев", - подчеркнул он. - И я не понимаю, почему Япония платит мне злом за все то, что я для нее сделал".

Карлос Гон добавил, что в ближайшие недели предпримет конкретные шаги по восстановлению своей репутации и очищению своего имени. "Я давно привык к тому, что называется "миссия невыполнима". Я был в таких ситуациях много раз - и я буду сражаться. В ближайшие недели я предприму конкретные шаги, направленные на восстановление моего имени", - отметил он. В то же время Гон уклонился от прямого ответа на вопрос, собирается ли он рисковать и ехать во Францию. "На меня есть "красная метка" Интерпола по запросу японской стороны. Мои адвокаты говорят, что мы можем противостоять этой "красной метке", - отметил он и подчеркнул, что в любом случае не собирается "довольствоваться текущим положением дел".

Теги
ЯпонияЛиванАбэ, СиндзоДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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