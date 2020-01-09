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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Минюст Японии надеется, что Карлос Гон будет сотрудничать с японским судом

Министр юстиции страны Масако Мори отметила при этом, что критика со стороны Гона по поводу действий японской судебной системы не оправдывает его бегство

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Правительство Японии рассчитывает, что экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон будет сотрудничать с японским судом по своему делу с целью вынесения справедливого приговора. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министра юстиции страны Масако Мори.

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"Если обвиняемому господину Гону есть, что сообщить по его уголовному делу, он должен предоставить свои аргументы в японском суде, подкрепив их конкретными доказательствами", - отмечается в нем. Мори надеется, что Гон приложит все усилия, чтобы предстать перед судом в Японии, и будет добиваться вынесения справедливого приговора.

Министр также заявила, что критика со стороны Гона по поводу действий японской судебной системы не оправдывает его бегство из Японии, которое к тому же противоречит законодательству страны. Кроме того, Мори подчеркнула, что правительство Японии не участвовало в сговоре против экс-главы корпорации.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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