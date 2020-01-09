СМИ: ливанские власти после допроса Карлоса Гона запретили ему выезд из страны

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Ливанские власти запретили экс-главе автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону выезд из страны после допроса, который состоялся в четверг во дворце правосудия. Об этом сообщил газете Daily Star судебный источник в Бейруте.

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионный штраф. В чем обвиняют Карлоса Гона

По его информации, Гон, который в конце декабря бежал в Ливан из-под домашнего ареста в Токио, был допрошен ливанскими следователями в присутствии генерального прокурора республики Гассана Увейдата.

2 января исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Альберт Сархан сообщил, что в Бейрут поступила из Интерпола так называемая красная метка, которая подразумевает арест подозреваемого или обвиняемого с возможностью его последующей экстрадиции по запросу других государств. Однако между Ливаном и Японией, по словам Сархана, нет соглашения о взаимной выдаче преступников.

По данным агентства Kyodo, соответствующий запрос в Интерпол на арест бывшего руководителя франко-японского автомобильного альянса был подан правительством Японии.