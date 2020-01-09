{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Абхазии
Обновлено 

Хаджимба заявил, что обращение парламента о его отставке может осложнить ситуацию

Президент Абхазии призвал оппозицию к переговорам для сохранения стабильности в стране

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Обращение парламента Абхазии об отставке президента страны может осложнить обстановку, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе президента Рауля Хаджимбы.

На эту тему
Беспорядки в центре Сухума. Главное

"Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель - избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны", - говорится в заявлении.

Заявление опубликовано в связи с принятием постановления Народного собрания (парламента Абхазии) об обращении к президенту с предложением уйти в отставку, отмечает пресс-служба.

Также сообщается, что Хаджимба призывает оппозицию к переговорам для сохранения стабильности в стране.

"Представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле. Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам", - добавили в пресс-службе.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПротесты в Абхазии
Реклама на ТАСС
Крушение Boeing-737 в Тегеране
Джонсон: украинский авиалайнер мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой
Британский премьер заявил, что это могла быть ракета класса "земля - воздух"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС