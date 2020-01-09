Хаджимба заявил, что обращение парламента о его отставке может осложнить ситуацию

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Обращение парламента Абхазии об отставке президента страны может осложнить обстановку, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе президента Рауля Хаджимбы.

"Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель - избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны", - говорится в заявлении.

Заявление опубликовано в связи с принятием постановления Народного собрания (парламента Абхазии) об обращении к президенту с предложением уйти в отставку, отмечает пресс-служба.

Также сообщается, что Хаджимба призывает оппозицию к переговорам для сохранения стабильности в стране.

"Представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле. Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам", - добавили в пресс-службе.