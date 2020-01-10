Родители пострадавших в авиакатастрофе близ Алма-Аты обратились к детскому омбудсмену

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Родители нескольких детей, пострадавших в авиакатастрофе самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, написали обращения к уполномоченному по правам ребенка республики, по ним началась работа. Об этом сообщила в пятницу на своей странице в Facebook сама омбудсмен Аружан Саин.

"Несколько родителей пострадавших в авиакатастрофе детей написали обращения ко мне как к уполномоченному по правам ребенка Республики Казахстан, начата работа по этим обращениям. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева мы осуществим сбор информации по положению семьи каждого ребенка, в том числе и тех детей, чьи родители имеют риск утерять трудоспособность или погибли в авиакатастрофе, что означает потерю кормильца, и предпримем все меры по защите прав детей", - написала она.

По ее словам, со страховой компанией Amanat поддерживается связь, родителям направлена инструкция по страховым выплатам касательно нанесения вреда здоровью детей, недостигших совершеннолетия.

Кроме того, Саин сообщила, что накануне из Центра детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) выписали на амбулаторное лечение еще двоих детей, остававшихся на стационарном лечении. Ранее были выписаны семеро.

"Все девять детей, поступившие 27 декабря 2019 года после авиакатастрофы самолета компании Bek Air, выписаны, ЦДНМП направлена вся информация в поликлиники, к которым прикреплены дети", - указала она.