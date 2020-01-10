Оппозиция Абхазии готова к переговорам с президентом

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Абхазская оппозиция, которая в пятницу продолжает митинги у здания администрации президента, готова провести переговоры с Раулем Хаджимбой. Об этом в пятницу сообщил ТАСС лидер оппозиции Аслан Бжания, добавив, что соответствующего предложения от главы республики к нему пока не поступало.

"Да, конечно", - сказал Бжания. "Ситуация должна быть стабилизирована, мы должны ее пустить в правовое русло, налицо политический кризис. <…> Единственный выход, правовой выход - это провести новые повторные выборы", - подчеркнул лидер оппозиции.

По словам Бжании, напряженности в Абхазии можно было избежать, пройди в стране новые президентские выборы.

"Я один из тех, кто считает, что второй тур президентских выборов не выявил победителя. <…> Не было бы многих страниц, если бы повторные выборы состоялись", - отметил лидер оппозиции.

В пятницу Бжания опубликовал в Facebook обращение к своим сторонникам с призывом приходить к зданию администрации президента и присоединяться к митингующим. "Прошу подойти всех, имеющих такую возможность, к зданию правительственных комплексов, парламенту. Сегодня здесь решается судьба нашей Родины", - отметил он, призвав избегать столкновений с правоохранительными органами.

Ранее в администрации президента Абхазии ТАСС сообщили, что Хаджимба обратился к митингующим с предложением провести переговоры, но не получил ответа.