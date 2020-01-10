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Трамп допустил, что Иран при нанесении удара пытался минимизировать ущерб для США

По словам американского лидера, при ударе какие-либо важные для США цели не были поражены

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не исключает, что Иран при нанесении ракетного удара по базам в Ираке пытался избежать значимого ущерба для США. Об этом глава Белого дома заявил в четверг в интервью журналистам филиала телеканала ABC в штате Огайо.

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"Мы были очень рады, когда узнали, что никто не погиб и даже не пострадал", - сказал он. Как констатировал Трамп, при ударе какие-либо важные для США цели не были поражены. "Возможно, они не желали их поразить, либо произошло что-то другое", - добавил американский лидер, говоря об иранских властях.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео выразили уверенность в том, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военных.

Трампу во время интервью также был задан вопрос о том, будет ли он в случае новых ударов со стороны Ирана консультироваться с Конгрессом США перед принятием решения об ответных шагах. "Нам нужно иметь возможность делать то, что необходимо", - ответил американский лидер. "Нам нужно сохранить президентские полномочия. Надо иметь возможность принимать решение за секунды", - добавил он.

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Помпео, Майкл (Майк)Обострение конфликта на Ближнем ВостокеРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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