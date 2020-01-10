{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Иракский и.о. премьера призвал США выработать механизм вывода американских сил из страны

Адель Абдель Махди заявил, что американские силы перебрасываются на территорию Ирака "без разрешения иракского правительства"

ТАСС, 10 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал от Вашингтона направить в Багдад своих представителей для выработки механизма вывода американских войск с территории страны. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении пресс-службы и.о. иракского премьера, содержание которого передает Национальное иракское информационное агентство (NINA).

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"Абдель Махди потребовал от госсекретаря США направить в Ирак американских представителей для выработки механизма реализации резолюции Совета представителей (парламента) Ирака о безопасном выводе [американских] сил с территории страны", - говорится в сообщении пресс-службы и.о. премьера. Согласно сообщению, Абдель Махди также подчеркнул, что "американские силы перебрасываются на территорию Ирака, а американские беспилотники летают в иракском воздушном пространстве без разрешения иракского правительства, что является нарушением существующих договоренностей".

Вместе с тем Абдель Махди отметил, что Ирак по-прежнему "стремится сохранить добрые отношения со своими соседями и друзьями".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИракТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Махди, Адель АбдельОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Меркель и Путин могут обсудить в Москве тему отношений между США и Ираном
Канцлер Германии посетит в Россию 11 января с однодневным визитом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС