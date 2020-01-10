Иракский и.о. премьера призвал США выработать механизм вывода американских сил из страны

ТАСС, 10 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал от Вашингтона направить в Багдад своих представителей для выработки механизма вывода американских войск с территории страны. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении пресс-службы и.о. иракского премьера, содержание которого передает Национальное иракское информационное агентство ( NINA ).

"Абдель Махди потребовал от госсекретаря США направить в Ирак американских представителей для выработки механизма реализации резолюции Совета представителей (парламента) Ирака о безопасном выводе [американских] сил с территории страны", - говорится в сообщении пресс-службы и.о. премьера. Согласно сообщению, Абдель Махди также подчеркнул, что "американские силы перебрасываются на территорию Ирака, а американские беспилотники летают в иракском воздушном пространстве без разрешения иракского правительства, что является нарушением существующих договоренностей".

Вместе с тем Абдель Махди отметил, что Ирак по-прежнему "стремится сохранить добрые отношения со своими соседями и друзьями".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".