В Совбезе Абхазии сообщили, что президент находится в своей официальной резиденции

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба находится в официальной резиденции в Сухуме, откуда и осуществляет управление республикой, сообщил в пятницу ТАСС секретарь Совета безопасности Мухамед Килба.

"Находится в официальной резиденции", - сообщил он, уточнив, что глава государства исполняет свои полномочия в полном объеме.

Килба также сообщил, что власти Абхазии обсудят с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым вопросы беспорядков в Сухуме.

"Безусловно [обсудим], потому что это касается стабильности и безопасности обоих государств", - сообщил он, добавив, что встреча пройдет как с представителями Совета безопасности Абхазии, так и с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

По его словам, поездка Нургалиева в Сухум была запланирована заранее, однако в связи со сложившимися в Абхазии событиями на встрече будут также обсуждаться вопросы беспорядков в столице республики.

"В рамках подписанного плана взаимодействия аппарата Совета безопасности Абхазии и Российской Федерации эта плановая поездка тоже обозначена", - отметил он, добавив, что изначально поездка Нургалиева в Абхазию была запланирована на вторую половину января.